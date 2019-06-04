Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. Свое мнение он озвучил на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей.

Филев обратился к замглавы Минтранса Российской Федерации Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия", который произошел в октябре прошлого года. Тогда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске, также при этом была разрушена стойка шасси.

В своем обращении Филев отметил, что авиация является прецедентной. При этом он указал на летного директора "Аэрофлота" Игоря Чалика в контексте надежности данной компании. В то же время совладелец группы S7 подчеркнул, что разговор идет о безопасности и во всем обвиняют летчиков, сообщает "Интерфакс".

"Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить. Когда мы говорим про систему безопасности, так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?", — спросил Филев, имея ввиду слухи о том, что течь произошла при повреждении стоек шасси.

Вместо замглавы Минтранса Юрчика ответ на этот вопрос дал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Он отметил, что "мы находимся в тяжелой морально-этической ситуации". Бочаров привел пример других стран, когда участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся. "И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так", — сказал замглавы Минпромторга.

Бочаров предложил обойти этически данный вопрос, поскольку завтра, 5 июня, будет первый отчет МАКа по расследованию катастрофы с SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая. По его мнению, любое публичное высказывание может помешать расследованию. Замглавы Минпромторга отметил, что необходимо дождаться официальных итогов.

9 октября SSJ-100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП. На борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажир. В результате были разрушены основные опоры шасси, повреждены силовые элементы планера. Никто не пострадал.

5 мая SSJ-100 "Аэрофлота" при осуществлении рейса вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами трагического происшествия стали 48 человек.