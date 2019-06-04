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Ситуация на Украине 10 минут назад

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4 июня 201913:19

Рада отказывается включать в повестку законопроекты Зеленского

Global Look Press

Депутаты Верховной рады отказались включить в повестку дня законопроекты, внесенные президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Интерфакс", народные депутаты не поддержали включение в повестку дня законопроекта об импичменте президента. Также они не стали включать президентский законопроект о внесении изменения в закон о выборах относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

На прошлой неделе Рада отказалась отпускать премьера Украины Владимира Гройсмана в отставку.

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