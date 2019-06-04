Рада отказывается включать в повестку законопроекты Зеленского

Депутаты Верховной рады отказались включить в повестку дня законопроекты, внесенные президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Интерфакс", народные депутаты не поддержали включение в повестку дня законопроекта об импичменте президента. Также они не стали включать президентский законопроект о внесении изменения в закон о выборах относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

На прошлой неделе Рада отказалась отпускать премьера Украины Владимира Гройсмана в отставку.