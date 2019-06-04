Она не мужчина. Кастер Семеня выиграла суд у IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции южноафриканка Кастер Семеня опротестовала новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о спортсменках с повышенным тестостероном. И Федеральный суд Швейцарии принял сторону бегуньи.

По новым правилам, которые предложила всем спортсменкам IAAF, те из женщин с гиперандрогенизмом, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. С этим не согласилась Семеня, которая подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и в рамках швейцарского правосудия.

CAS при этом встал на позицию международной федерации и отклонил иск спортсменки, а Федеральный верховный суд Швейцарии "в предварительном порядке поручил IAAF приостановить действие правил о женщинах с особенностями полового развития в отношении истца". Позднее суд вынесет постановление о дальнейших мерах.

"Я надеюсь, что после удовлетворения моей апелляции, я снова смогу свободно участвовать в соревнованиях, — цитирует Семеню портал ВВС. – Я благодарна судьям за это решение".

При этом в IAAF заявили, что пока не получали постановление суда. С позицией федерации солидарна значительная часть бегуний, которым "не повезло" с природным высоким уровнем тестостерона, который явно помогает его обладательницам в споре с соперницами. Пока не очень понятно, какие меры может рекомендовать швейцарская Фемида IAAF для того, чтобы привести к общему знаменателю позицию обычных женщин и дам, у которых в организме слишком много мужского.