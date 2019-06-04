Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию Франсиско Франко
Во вторник Верховный суд Испании заблокировал исполнение решения правительства страны об эксгумации останков каудильо Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., передает "Интерфакс".
Как пишет испанская газета El País, решение пятерых судей принято по просьбе внуков Франко, обратившихся в высшую судебную инстанцию страны.
Согласно решению правительства Испании, эксгумация останков Франко на месте его нынешнего захоронения в Долине Павших около Мадрида была назначена на 10 июня. Судьи отметили, что возможный ущерб мог быть нанесен не только родственникам диктатора, но и общественным интересам, а также конституционным институтам королевства.
Долина павших расположена в 60 километрах от Мадрида. Комплекс построен в 40-е-50-е годы по указанию самого каудильо как памятник всем погибшим в Гражданской войне 1936-39 годов — там захоронены 34 тысячи как республиканцев, так и франкистов). Правда на строительстве мемориала использовался только труд проигравшей стороны — многие пленные республиканцы погибли на стройках Долины.
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