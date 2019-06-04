Танки Т-90М и спутник "Барс-М". Шойгу рассказал о новинках российской армии

Ракетно-космический центр "Прогресс" должен выпустить новый военный спутник "Барс-М" до 1 декабря 2019 года. Такую задачу поставил верховный главнокомандующий, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны. Этот аппарат предназначен для наблюдения и картографирования Земли.

Также глава военного ведомства рассказал, что в 2019 году на вооружение армии поступят около 400 боевых машин, среди которых новейшие танки последних модификаций, например, Т-90М "Прорыв-3", Т-72Б3М, Т-80БВМ и модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ.

Кроме того, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" покажут боевую машину Т-15 вооруженную модулем "Кинжал" с 57-миллиметровой пушкой.

Что касается самого мероприятия, уточнил Шойгу, то оно должно стать одним из самых масштабных в истории. Подмосковный парк "Патриот" собираются посетить около 100 иностранных делегаций и 130 представителей иностранных военных ведомств. Свою продукцию представят 3 тысячи компаний.