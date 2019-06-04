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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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4 июня 201913:44

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Потапову

29 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Лизы Потаповой из Нижнего Новгорода. У девочки сразу два тяжелых заболевания: врожденная гидроцефалия и ДЦП. Когда Лизе было четыре месяца, ей сделали операцию: установили шунт, который помогал удалять лишнюю жидкость из головного мозга. Но со временем шунт перестал работать, состояние Лизы заметно ухудшилось, гидроцефалия вновь прогрессирует. Необходима срочная операция по установке программируемого шунта.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (450 566 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 281 930 руб. 64 711 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 103 925 руб. перечислено из средств, собранных для Нади Козловской. Всего собрано 450 566 руб. Мама Лизы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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