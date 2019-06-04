Детская регата класса "Оптимист" проходит в Финском заливе

Регата класса "Оптимист" проходит в Финском заливе. В ней принимают участие спортсмены, самым старшим из которых — всего четырнадцать лет. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Юные спортсмены — претенденты на участие в более серьезных соревнованиях по парусному спорту, а именно: чемпионате мира в Антигуа. Всего на старт вышло рекордное для Петербурга число участников — более двухсот. Сами соревнования в Финском заливе проходят в третий раз.

Соревнуются ребята на одноместных лодках, разработанных в 50-х годах XX века. Они максимально приспособлены именно для детского парусного спорта. По итогам гонок станет ясно, кто из яхтсменов поедет представлять нашу страну на международных соревнованиях в Карибском море.