Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Настю Мыцыкову

22 апреля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Насти Мыцыковой из города Россошь Воронежской области. У девочки сразу два тяжелейших заболевания: спинальная мышечная атрофия (СМА) и нейромышечный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Слабеющие мышцы не могут поддерживать позвоночник, деформация прогрессирует, органы грудной клетки сдавливаются все сильнее – и девочка страдает от приступов удушья. Помочь Насте может только сложная операция на позвоночнике с установкой специальной металлоконструкции. Операция нужна как можно скорее, поскольку состояние Насти ухудшается.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 460 027 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, ria.ru, chaskor.ru, 360tv.ru и rusfond.ru собрали 998 049 руб. 108 060 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 4398 руб. собрали читатели "Новой газеты". 349 520 руб. перечислено из средств, собранных для Алины Чеботковой. Всего собрано 1 460 027 руб. Мама Насти благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.