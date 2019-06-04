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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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4 июня 201908:55

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Эрику Бегларян

13 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Эрики Бегларян из Раменского района Московской области. У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Обнаружили его прошлым летом, и за год он сильно увеличился. Сердце работает с перегрузкой. Хирурги Морозовской детской городской клинической больницы готовы сделать операцию щадящим способом, без разреза грудной клетки, – закрыть дефект с помощью окклюдера. Но такую операцию в московской больнице бесплатно делают только тем, у кого есть постоянная регистрация в столице. А семья Эрики живет в Подмосковье.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (279 042 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 295 727 руб. Мама Эрики благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".

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