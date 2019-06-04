Светлана Немоляева рассказала, каково "неразлучникам" после смерти супруга
"Легче тому, кто уйдет первым", — признается Светлана Немоляева в программе "Судьба человека". В любви и преданности они с Александром Лазаревым прожили 51 год. Их называли неразлучниками, что было правдой, а сын Александр Лазарев-младший признавался: отношения между родителями были для него эталоном того, какой должна быть семья.
Лазарева не стало восемь лет назад. Актриса рассказывает, что здоровье у него было слабое: ребенок войны, блокадник, у которого не было детства, перенесший немало операций.
"Бог отпустил ему мало лет – сейчас люди гораздо дольше живут. Но ушел он счастливо", — с грустью говорит Светлана Владимировна и вспоминает слова мужа, который часто говорил: "Не проси у бога легкой жизни, проси легкой смерти".
Так у него и получилось — он просто уснул.
Актриса признается, что поначалу, после его ухода, для нее "все потеряло смысл — как будто мир потускнел".
В предыдущем выпуске "Судьбы человека" актриса рассказала, что познакомились Немоляева с Лазаревым на прослушивании в Театре Маяковского, и он стал их общей судьбой.
Вместе они были задействованы в самых известных постановках, и когда Александр Лазарев ушел из жизни, некоторые пришлось снять: заменить его было некем.
Почему Немоляева и Лазарев решили повенчаться незадолго до его смерти? Что рассказывает об этой паре Валентин Гафт, который дружил со Светланой Владимировной всю жизнь?
Какие постановки из тех, где вместе играли Немоляева и Лазарев, в театре остались? Кто теперь является партнером Светланы Владимировны по постановкам, каково ей было играть не с Лазаревым, и как поддерживали ее коллеги-актеры?
Как актриса знакомилась с будущей невесткой, и в каком спектакле играет уже со своей внучкой Полиной Лазаревой?
Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Сейчас
Стрельба на севере Австралии: четверо погибших, множество раненых
Картина дня
-
Задержание убийц спецназовца сняли на видео
- "Боинг" вернулся во Внуково из-за выпавших кислородных масок
- Русская красавица родила от бывшего короля Малайзии
- Как празднуют Ураза-байрам в России
- Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка
Самое читаемое
-
Последние минуты жизни разнимавшего драку спецназовца сняли на видео
- Убийство в Раменском: экс-глава района или его любовница могли кому-то перейти дорогу
- Арестована мать, бросившая своих детей в хостеле
- Водитель и пассажир внедорожника жестоко избили мужчину в Подмосковье. Видео
- Юный спортсмен умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки
- Новости об антимонопольных расследованиях обвалили IT-корпорации США
- Топ-10 лучших университетов России в 2019 году
- США обвинили Китай в искажении причин срыва торговых переговоров
- Почему emerging markets игнорируют эскалацию торговой войны США и Китая?
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Орехово-Зуеве инспектор ДПС спас из горящей квартиры ребенка и инвалида
- Потоп в Химках: жители готовят резиновые сапоги и обращение в администрацию
- Шатер вместо поликлиники: диспансеризацию теперь можно пройти прямо в парках
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео