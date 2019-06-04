Светлана Немоляева рассказала, каково "неразлучникам" после смерти супруга

"Легче тому, кто уйдет первым", — признается Светлана Немоляева в программе "Судьба человека". В любви и преданности они с Александром Лазаревым прожили 51 год. Их называли неразлучниками, что было правдой, а сын Александр Лазарев-младший признавался: отношения между родителями были для него эталоном того, какой должна быть семья.

Лазарева не стало восемь лет назад. Актриса рассказывает, что здоровье у него было слабое: ребенок войны, блокадник, у которого не было детства, перенесший немало операций.

"Бог отпустил ему мало лет – сейчас люди гораздо дольше живут. Но ушел он счастливо", — с грустью говорит Светлана Владимировна и вспоминает слова мужа, который часто говорил: "Не проси у бога легкой жизни, проси легкой смерти".

Так у него и получилось — он просто уснул.

Актриса признается, что поначалу, после его ухода, для нее "все потеряло смысл — как будто мир потускнел".

В предыдущем выпуске "Судьбы человека" актриса рассказала, что познакомились Немоляева с Лазаревым на прослушивании в Театре Маяковского, и он стал их общей судьбой.

Вместе они были задействованы в самых известных постановках, и когда Александр Лазарев ушел из жизни, некоторые пришлось снять: заменить его было некем.

Почему Немоляева и Лазарев решили повенчаться незадолго до его смерти? Что рассказывает об этой паре Валентин Гафт, который дружил со Светланой Владимировной всю жизнь?

Какие постановки из тех, где вместе играли Немоляева и Лазарев, в театре остались? Кто теперь является партнером Светланы Владимировны по постановкам, каково ей было играть не с Лазаревым, и как поддерживали ее коллеги-актеры?

Как актриса знакомилась с будущей невесткой, и в каком спектакле играет уже со своей внучкой Полиной Лазаревой?

Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".