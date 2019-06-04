На форуме "Армия-2019" могут показать новейшего робота "Паладин"

Научно-исследовательский институт "Сигнал" планирует показать на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" боевого робота "Паладин". На это указывают страховые документы, обнаруженные агентством ТАСС на сайте госзакупок. Сообщается, что новый боевой дрон собран на базе боевой машины пехоты БМП-3 с боевым отделением "Драгун".

Больше ничего о новом роботе пока не известно. Правда существует модификация БМП-3 под названием "Драгун". Это платформа, которая отличается от стандартной боевой машиной пехоты башней, расположенной по центру корпуса, а не впереди, как у БМП-3.

Еще одна особенность "Драгуна" – модульное вооружение. На машину можно установить спаренные 100- и 30-миллиметровые пушки, одно 57-миллиметровое орудие или танковую 125-миллиметровую пушку.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. В нем примут участие 3 тысячи компаний, а также делегации из 100 стран и около 130 представителей зарубежных военных ведомств.