Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей

Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

Монумент находится в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Его автором стал саратовский архитектор Олег Фандеев. Первый камень был заложен 29 января 2018 года — в Международный день памяти жертв Холокоста — при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Памятник создан из черного и белого мрамора. Композиция изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами.

Как сообщает ТАСС, в церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.