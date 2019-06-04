Rolland Garros. Три юниорки из России продолжают борьбу

Параллельно со взрослым турниром Открытого чемпионата Франции по теннису свой второй в сезоне "Большой шлем" начали разыгрывать юниоры. За два круга российская диаспора юных спортсменов значительно поредела: только три девушки продолжают борьбу за трофей.

Две наши спортсменки прошли в третий круг. "Посеянная" под номером №11 Алина Чараева обыграла во втором круге Пришку-Мэделин Нугрохо (Индонезия) – 7:5, 4:6, 6:4. Таисия Пачкалева была сильнее Харрикейн-Тиры Блэк (США) – 6:2, 6:3.

В рамках первого круга свой матч выиграла наша квалифай Диана Шнайдер, которая была сильнее Валентины Райзер (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:1. Остальные наши теннисистки проиграли в первом или втором кругах.

Трем нашим юниоркам пришлось играть с лидерами "посева": Мария Ткачева – Лейла-Анни Фернандес (Канада, №1) – 5:7, 3:6, Дарья Фрайман – Диана Перри (Франция, №2) – 2:6, 2:6, Оксана Селехметьева – Камилла Бартоне (Латвия, №9) – 4:6, 3:6.

"Посеянная" под номером №13 Анастасия Тихонова оказалась слабее Кайсы-Вилды Хеннеманн (Швеция) – 4:6, 2:6. Элина Аванесян проиграла Рамане Чисофской (Словакия) – 6:3, 3:4.

В турнире юношей наш единственный представитель Алибек Качмазов прошел во второй круг, но там проиграл американцу Мартину Дамму, "посеянному" под номером №10 – 3:6, 2:6.