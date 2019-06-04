Ветер в селе Мраково сорвал со школы крышу. Видео

В селе Мраково, расположенном в Кугарчинском районе Башкирии, в ночь на вторник сильный ветер сорвал со здания местной школы крышу вместе с перекрытиями.

По информации ГТРК "Башкортостан", общая площадь причиненных разрушений составила около 60 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Помимо разрушения учебного заведения, стихия повалила несколько деревьев и оборвала линию электропередачи.