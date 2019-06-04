Стрельба на севере Австралии: четверо погибших, множество раненых

Стрельба в австралийском Дарвине. Четыре человека погибли, есть много раненых. Стрелок открыл огонь по людям в 1 час 30 минут по московскому времени 4 июня. Злоумышленник после этого переместился в пригород Стюарт Парк, а затем в Вулнер. В каждом из этих мест преступник начинал стрелять по прохожим.

45-летний мужчина вошел в отель в Дарвине с помповым ружьем. Он открыл огонь по дверям гостиничных номеров. Жертвами стали четыре человека, еще минимум двое были ранены. Двое раненых находятся в госпитале в стабильном состоянии. Подозреваемый задержан спустя час после атаки, он находится под стражей, сообщает РИА Новости. Полицейская операция на месте происшествий продолжается. При этом полицейские считают, что преступление не имеет бытовой составляющей, а связано с терроризмом.