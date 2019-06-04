Испанская "Валенсия" открыла памятник самому преданному фанату

На стадионе "Месталья" в Валенсии был открыт памятник болельщику местного одноименного клуба Висенте Наварро Апарисио. Он был настолько предан своей команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры клуба и ходил на стадион вместе с сыном.

Сеньор Апарисио скончался два года назад и его память увековечена статуей, которая установлена прямо на месте болельщика, которое он выкупал для себя на протяжении многих лет – 164-е место в 15-м ряду центральной трибуны, сообщает Twitter Match of the Day‏. Это своеобразный символ для испанского клуба, чей болельщик теперь будет вечно присутствовать на играх "летучих мышей".