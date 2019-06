Испанская "Валенсия" открыла памятник самому преданному фанату

На стадионе "Месталья" в Валенсии был открыт памятник болельщику местного одноименного клуба Висенте Наварро Апарисио. Он был настолько предан своей команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры клуба и ходил на стадион вместе с сыном.

Сеньор Апарисио скончался два года назад и его память увековечена статуей, которая установлена прямо на месте болельщика, которое он выкупал для себя на протяжении многих лет – 164-е место в 15-м ряду центральной трибуны, сообщает Twitter Match of the Day‏. Это своеобразный символ для испанского клуба, чей болельщик теперь будет вечно присутствовать на играх "летучих мышей".

Vicente Navarro Aparicio was a Valencia season ticket holder. He'd watch every home game... even when he turned blind, he kept going to the Mestalla Stadium to support his team.



Now, in seat 164 of row 15 in the Tribuna Central section sits this statue in honour of Vicente ❤ pic.twitter.com/8SHW4fr57x