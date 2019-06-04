20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом. У 4% есть родственники с таким диагнозом, еще 16% знакомы с больными шизофренией — такое психическое расстройство встречается у их друзей, коллег или родственников знакомых.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 38% опрошенных россиян относятся к людям с этим психическим расстройством с сочувствием, а 34% — с жалостью. Как сообщает РИА Новости, страдающие шизофренией чаще всего сталкиваются со сложностями при трудоустройстве – 40%, получением необходимых лекарств – 33%, с недостаточной квалификацией медперсонала – 31%, негативным отношением со стороны общества – 31%.

Основными препятствиями для обращения к врачам-психиатрам при лечении шизофрении у родственников или знакомых пациента является недоверие к медикам и отсутствие уверенности, что медицина может помочь. Это 20% отказов от обращения за медпомощью.

К числу основных препятствий можно также отнести недоверие врачам-психиатрам и отсутствие уверенности в том, что медицина в состоянии помочь — по 20%. 29% опрошенных считают, что родственники боятся отправки больного шизофренией в интернат или больницу. А 38%, считают участники опроса ВЦИОМ, что родственники и знакомые больного шизофренией не обращаются за помощью из-за страха огласки.

При этом 38% осведомленных о шизофрении считают, что больным лучше всего находиться подальше от других людей.

Наиболее характерными признаками шизофрении респонденты назвали сильные перемены настроения (29%), раздвоение личности (27%) и галлюцинации (17%). Человека с шизофренией опрошенные ВЦИОМ назвали "непостоянным" – 34%, "опасным" – 28%, "уязвимым" – 24% и "недоверчивым" – 23%. Вероятность ошибки при опросе не превышает 2,5%.