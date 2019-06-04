Алименты подвели. Андрею Аршавину запретили выезд за границу

Известный российский футболист Андрей Аршавин продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой журналистом Алисой Казьминой. Красносельский суд Петербурга провел заседание в рамках бракоразводного процесса и запретил экс-спортсмену выезд за границу из-за накопившихся алиментов.

"Развода пока нет", — цитирует "Интерфакс" адвоката Казьминой Александра Добровинского. Но, по словам защитника, экс-капитан сборной России и питерского "Зенита" не хочет видеть свою дочь и не собирается платить алименты. А суд назначил ему весьма приличную сумму – 350 тыс. рублей ежемесячно.

Поскольку решение о выплате алиментов было вынесено ранее, у Аршавина уже накопилась довольно приличная задолженность и в связи с этим ему, как недобросовестному исполнителю судебного предписания, запрещен выезд за границу.

Следующее заседание суда, где, скорее всего, окончательно решится судьба бывшей семьи Аршавина и Казьминой, назначено на 24 июня. Отметим, что у футболиста есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской. С Казьминой спортсмен заключил брак в сентябре 2016 года. В феврале 2017 года у них родилась дочь, на которую жена игрока и требует денежного содержания.