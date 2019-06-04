Сербский форвард Йович официально стал игроком мадридского "Реала"

Трансфер, о котором говорилось на протяжении последних трех месяцев, наконец-то объявлен состоявшимся. "Королевский клуб" из столицы Испании официально сообщил своим фанатам, что сербский нападающий немецкого "Айнтрахта" Лука Йович в ближайшие пять лет будет играть за "Реал".

При этом на Йовича, который отлично зарекомендовал себя в нынешнем сезоне немецкой бундеслиги, претендовал не только "Реал". Всерьез задумывались о переходе форварда сборной Сербии в мюнхенской "Баварии", но, похоже, сам игрок выбрал Мадрид, сообщает официальный сайт испанского клуба. Пока точно не известна сумма трансфера, но на разных стадиях переговоров она варьировалась от 50 до 70 млн евро.