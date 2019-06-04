Китайские военные испытают новые ракеты для С-400

Вооруженные силы Китая планируют протестировать в начале июня новые ракеты для ЗРК С-400, которые они получили взамен поврежденных. В рамках испытаний будут запущены два боеприпаса: один — по баллистической мишени, второй — по аэродинамической, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.

Напомним, 9 января 2018 года в проливе Ла-Манш российское судно, которое перевозило в Китай оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400, попало в шторм. Часть груза оказалась повреждена, а корабль был вынужден вернуться в порт.

Позднее стало известно, что поврежденные штормом ракеты были утилизированы, а производитель собрал новую партию боеприпасов на замену. В мае 2018 года их передали КНР.

Стоит отметить, что Китай уже проводил испытания приобретенных у России ЗРК. Во время тестов ракета С-400 перехватила баллистическую цель, которая двигалась со скоростью 3 километра в секунду, на максимальной дальности – 250 километров.