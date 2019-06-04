Инспектора ДПС из Орехово-Зуева представят к награде за спасение людей из горящей квартиры

Едва не закончился трагедией пожар в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. В горящей квартире оказались пожилой мужчина на инвалидной коляске и его 10-летняя внучка. К счастью, мимо многоэтажки проходил инспектор ДПС, который сразу бросился на помощь.

Андрей Анохин возвращался со службы, когда заметил клубы черного дыма. Горела квартира на четвертом этаже. Не раздумывая, инспектор ДПС бросился на помощь. За дверью нашел пенсионера. Он уже задыхался от гари.

"Я увидел только ногу и инвалидное кресло в клубу дыма. Я открыл побольше дверь, взял его, вытащил. Спросил у него: есть кто еще в квартире? Он сказал: да у меня там маленькая девочка", — рассказывает полицейский.

Медлить было нельзя — едкий дым уже заполнил все комнаты. Андрей Анохин сначала обыскал спальню, но там никого не нашел. Затем побежал в гостиную.

- На ощупь эту дверь нашел, открываю — она как раз стоит в проеме балкона. Я говорю: не бойся меня, я тебя выведу. Дверь открыта, взял ее за руку и вывел.

Он протащил сквозь дым 10-летнюю девочку, затем помог спуститься ее дедушке. Когда люди оказались в безопасности, Андрей вернулся за любимцем семьи — домашним котом.

- Когда мы спустились вниз, девочка мне сказала, что у нее там остался кот. Я сказал: сейчас мы его принесем, не переживай, не плачь, сейчас найдем!

Сегодня с полицейским встретился отец спасенной девочки.

- Если бы не он, у меня дочери бы не было. Инвалид на коляске ездит — его тоже не было бы.

Слова благодарности Андрей Анохин принимает со смущением: говорит, по-другому поступить не мог. Тем временем руководство подмосковного управления МВД готовится представить его к награде за спасение людей.