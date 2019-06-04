Задавил женщину с ребенком на тротуаре: момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео

В Самаре во вторник под колесами кроссовера на тротуаре погибла женщина.

Инцидент произошел 4 июня на перекрестке улиц Губанова и Солнечной. По словам очевидцев, белый автомобиль Toyota спешил на мигающий зеленый свет, когда на перекрестке в него врезался спорткар Aston Martin.

Пытаясь увернуться, водитель кроссовера вырулил на тротуар и сбил женщину, идущую с ребенком. Пострадавшая попала под колеса и скончалась. Мальчик был госпитализирован, о тяжести полученных им травм не сообщается.

Ранее сообщалось, что жертвой аварии стала молодая мама сбитого ребенка, однако позже выяснилось, что погибшая приходилась мальчику няней, ей было 47 лет.