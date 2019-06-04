Кто быстрее с пистолетом, тот и победил. Политика США может привести к войне

Вторжение Соединенных Штатов в дела других государств может развязать мировую войну. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что Америка ведет себя, как "хулиган в школе, который ходит и кулачищами размахивает".

Журналист в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсудил политику США с ведущим экспертом Атлантического совета Ариэлем Коэном.

Соловьев считает, что Америка вмешивается во внутренние дела стран в любой части мира, чем дискредитирует систему международного права. Примером американской наглости ведущий назвал признание бывших официальных лиц, что президент Чили Сальвадор Альенде был свергнут при прямом вмешательстве спецслужб США, а также "советы" Дональда Трампа Великобритании.

"Вы постоянно вмешиваетесь в дела всех. Трамп приезжает в Великобританию и говорит, кого хочет видеть ее премьером. Такой уровень вмешательства во внутренние дела стран – это приемлемо? Я просто жду, когда Трамп скажет: забываем все международные договоры, вмешиваемся везде, где можем, и начинается "дикий-дикий Запад". Кто быстрее с пистолетом, тот и победил", — возмутился Соловьев.



Коэн возразил, что США не могут "дожать толстенького Кима" (лидер КНДР Ким Чен Ын. — Прим.Russia.tv.) и урегулировать военный конфликт Израиля и Палестины. Из чего следует, что вмешательство Штатов "просто страшилки".

Соловьев напомнил о действиях Соединенных Штатов в отношении таких стран, как Ирак, Иран и Сирия.

"Давайте расскажем страдающим от санкций, от постоянных угроз, какая Америка "не страшная". Мы ведь подходим к моменту невозврата. Шутки шутками, а ведь доиграемся до такой войны, что человечество погибнет. А когда настолько неуправляемые процессы, несоблюдение международных норм, мы подходим к краю, за которым уже ничего нет. А с кем говорить, чье слово ценится, кто соблюдает договоренности?" — заключил ведущий.