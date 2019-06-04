В России стартовали продажи легендарных "Зенитов"

В продажу возвращаются легендарные фотоаппараты "Зенит". С 4 июня их можно приобрести в новом исполнении под названием "Зенит М".

В пресс-службе "Швабе" (входит в "Ростех") назвали это такая возможность, появившаяся у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру, "это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры".

Генеральный директор входящего в холдинг "Швабе" Красногорского завода имени Зверева Вадим Калюгин назвал это "принципиально новым витком в истории всего бренда", передает РИА Новости.

Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко уверен: новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом.

По его словам, "это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок".

Евтушенко рассказал, что уже получено много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей.

Он также отметил, что это — совместный проект "Ростеха" и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда.

Тогда производитель пообещал, что цена на фотоаппарат будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте". Речь идет о сумме от пяти до шести тысяч евро.

В сентябре прошлого года, когда "Зенит M" представили на крупнейшей международной выставке "Photokina 2018" в Кельне, производитель обещал, что цена будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте", передает РИА Новости. Речь шла о 5-6 тысячах евро.

Судя по объявлениям на сайте, модифицированный "старый добрый" "Зенит" продают за 460 тысяч рублей.