"Прогресс" затонул в Тихом океане

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-10", отстыковавшись от Международной космической станции (МКС), сошел с орбиты (в 11:40) и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана, передает ТАСС.

16 ноября 2018 года "Прогресс МС-10" запущен с космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС через двое суток, доставив на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

С начала 2000-х годов старт "Прогресса МС-10" стал первым пуском грузового корабля с помощью ракеты "Союз-ФГ". Раньше космические грузовики подобного типа несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей.

"Прогресс МС-10" должен был отправиться на орбиту 30 октября, но старт пришлось отложить из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября во время пилотируемого запуска.

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-12" будет отправлен на МКС 31 июля 2019 года.