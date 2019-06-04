Йоханна Конта обыграла Слоан Стивенс на Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису определилась первая полуфиналистка в женском одиночном разряде. Ею стала теннисистка из Великобритании Йоханна Конта, "посеянная" на кортах Roland Garros под номером № 26. Она обыграла седьмую ракетку турнира американку Слоан Стивенс.

Счет матча – 6:1, 6:4 в пользу британки, для которой выход в полуфинал французского "Большого шлема" стал первым в карьере. Она также доходила до полуфиналов Australian Open-2016 и домашнего Уимблдона-2017, а вот в Париже Конта в прежние годы всегда вылетала в первом круге.