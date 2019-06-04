Новый лучше старого: на встрече с Юнкером Зеленский пошутил о Порошенко

В Брюсселе началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Как передает "Интерфакс", главу Украины в поездке сопровождает заместитель руководителя президентской администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель страны при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Гостей из Киева лично встретил на входе сам Юнкер и полуобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту протокольного фотографирования.

На вопрос журналистов, не скучает ли глава Европейской комиссии по прежнему президенту Украины, Юнкер ответил: "У меня есть новый".

В свою очередь, пожимая Юнкеру руку, Зеленский, улыбаясь, добавил: "Я лучше. Новый лучше старого".

После этого оба политика проследовали в зал для встречи.