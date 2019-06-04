В Сочи впервые состоится международный фестиваль "зеленого" кино ECOCUP

В Сочи впервые состоится Международный кинофестиваль документальных фильмов ECOCUP. В качестве главного организационного партнера события выбран Кавказский природный заповедник, передают "Вести Сочи".

"В этом году мы впервые обеспечили проведение такого значимого мероприятия в Сочи. Кроме того, мы надеемся подстегнуть интерес гостей и зрителей к нашему заповеднику, рассказать о способах сохранения природы и затронуть тему экологии, так как она, безусловно, способна объединить людей совершенно разных интересов", — отметила замдиректора Кавказского природного заповедника Ольга Пегова.

С 5 по 9 июня зрители смогут увидеть 7 документальных лент из Франции, Голландии, Италии, Чили, Великобритании, США и России. Помимо показов участников фестиваля ожидают открытые лекции и диалоговые сессии с участием ведущих экспертов отрасли.

7 июня в Красной Поляне пройдет показ кинокартины "Небо", снятой канадским режиссером Элисон Макальпин, и получившем в 2018 году широкое признание не только специалистов, но и зрителей.