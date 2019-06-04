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Brexit 51 минута назад
Трамп: Великобритания извлечет выгоду из Brexit
Тереза Мэй проделала отличную работу, считает президент США Дональд Трамп. На встрече с британским премьером Трамп подчеркнул, что Brexit пойдет на пользу Великобритании. Американский лидер добавил, что он предсказывал выход Лондона из ЕС заранее.
По мнению Трампа, Великобритания — прекрасная страна, которая заслуживает особого места в мире. При этом, добавил президент США, она хочет иметь собственную идентичность, иметь собственные границы, самой вести свои дела. В ответ Тереза Мэй подчеркнула, как важно Британии покинуть Евросоюз по заключенной в Брюсселе сделке. При этом британский парламент неоднократно отвергал предложенный Мэй вариант, а Brexit перенесли на 31 октября, напоминает "Интерфакс".
Лондон должен был покинуть Евросоюз в мае, но принятию сделки с Брюсселем в британском парламенте, по мнению уходящей в отставку Терезы Мэй, помешали лейбористы и другие депутаты. Пост премьера Мэй покинет 7 июня.
Дональд Трамп предложил ей остаться, чтобы заключить важную торговую сделку с Вашингтоном.
Дональд Трамп находится с 3 по 5 июня в Великобритании с государственным визитом. Он был обещан Лондону еще в 2017 году и должен укрепить сотрудничество в области безопасности и торговые связи. Трамп стремится перетянуть Великобританию на сторону США в торговой войне с Китаем.
При этом Трамп уже заявил, кого он хотел бы видеть британским премьером после Мэй. Это Борис Джонсон.
Государственный визит Трампа в Великобританию сопровождает череда скандалов и скандальчиков: то он отпускает обидные слова в адрес Меган Маркл и мэра Лондона, то нарушает на каждом шагу протокол при встрече с 93-летней королевой Великобритании Елизаветой Второй, то не узнает свой же подарок ей – оловянную статуэтку лошади.
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