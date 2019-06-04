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4 июня 201917:03

В московском метро на выходные вновь закроют наземный участок голубой ветки

Global Look Press

В выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

Закрытие нужно для реконструкции данного участка. В эти дни пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В понедельник, в 5:30, метрополитен возобновит обычный режим работы, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс службу Московского метрополитена.

8 и 9 июня станция "Киевская" будет открыта. От нее можно будет доехать до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. "Кунцевская" будет работать для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В прошлый раз наземный участок Филевской линии закрывали для ремонтных работ также в выходные, 25 и 26 мая. В этот раз строители продолжат установление шумозащитных экранов, проложат под платформами трубопроводы и кабели, заменят электрооборудование, рельсы и шпалы, а также проведут техобслуживание.

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