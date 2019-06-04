Пересчитывал сдачу: в Твери маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Во вторник в Твери маршрутное такси врезалось в столб — по сообщениям очевидцев, водитель отвлекся, пересчитывая сдачу.

По информации портала wik-end.com, пострадали семь пассажиров. Трем из них помощь была оказана на месте, двух госпитализировали на скорой, еще два человека поехали в больницу на попутках.