В Москве задержана бездомная шведская писательница

Дорогомиловский суд Москвы принял решение депортировать на Родину гражданку Швеции Мию Йоханссон. Шведская писательница несколько недель жила на лужайке у Киевского вокзала. Как сообщалось ранее, писательница поселилась в районе Киевского вокзала, на Большой Дорогомиловской улице под старым деревом у супермаркета, передает телеканал "Россия 24".

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова, в настоящее время Йоханссон находится в ОМВД по району Дорогомилово. Она находится в камере для административно задержанных лиц, получает питание, условиями содержания довольна. Женщина поблагодарила полицейских за хорошее отношение. Ее задержали за нарушение миграционного законодательства. Сообщила, что ранее проживала на улице недалеко от Киевского вокзала. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее экстрадиции.

Йоханссон называет себя писательницей-фантастом. На улице оказалась после ограбления — украли наличку, телефон и банковские карточки. Вот только случился разбой во Франции. После этого Мия якобы проехала всю Европу и попала в Россию. Где также же не сидела на месте, а путешествовала. Видела озеро Байкал и Санкт-Петербург. И все это практически без денег и знания русского языка.