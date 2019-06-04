Димитрис Итудис подписал контракт с баскетбольным ЦСКА на два года

Греческий специалист Димитрис Итудис будет главным тренером баскетбольного ЦСКА на протяжении еще как минимум двух лет. Наставник "красно-синих", который работает с командой с 2014 года, продлил свое соглашение.

Окончание очередного контрактного соглашения лучшего клуба России и Европы с Итудисом подопечные грека отметили победой в Евролиге, второй за время его работы в ЦСКА. Первый континентальный титул армейцы под рукой тренера выиграли в 2016 году. Кроме того, ЦСКА неизменно становился лучшим в Единой лиге ВТБ и в этом сезоне снова сыграет в финале против "Химок".