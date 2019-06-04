Россиянин со словами "Аллах акбар!" набросился с ножом на филиппинца в Осло

Гражданин РФ с криком "Аллах акбар!" набросился с ножом на уроженца Филиппин в норвежском Осло, сообщает NRK. На требования полицейских сложить оружие мужчина не отвечал, усмирить его удалось только с помощью тазера. Очевидец снял на видео момент задержания.

Серьезный инцидент произошел во вторник в первой половине дня в районе Грюнерлокка. Россиянин, как отмечают полицейские, последние несколько лет жил в Норвегии и был хорошо известен стражам порядка.

"Я ищу защиты от сатаны. Бог велик. Я ищу защиты у Бога", — бормотал босой мужчина, расхаживая по улицам города.

На оказавшегося поблизости 30-летнего филиппинца он набросился с криком "Аллах акбар!" и нанес ему несколько ножевых ранений. Несмотря на это, полиция не склонна считать произошедшее терактом — по предварительным данным, россиянин мог употреблять наркотики или принимать психоактивные вещества.

Задержали его через несколько минут недалеко от места преступления. На кадрах видно, как правоохранители требуют от подозреваемого бросить нож, а после пускают в ход электрошоковое оружие.

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Допросить россиянина полицейским пока что не удалось, потому как он находится в неадекватном состоянии.