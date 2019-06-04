Путин о ЧП в Дзержинске: что они реально делали, если довели до взрыва?

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости установить, как на заводе в Дзержинске устранялись выявленные еще до взрыва недостатки.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства сообщил на совещании кабинета министров.

"Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Надо посмотреть и дать объективную оценку", — подчеркнул Путин.

Он попросил министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева помочь правоохранительным органам в выявлении и устранении недостатков.

В ходе заседания глава МЧС сообщил, что на предприятии "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске, где 1 июня произошло несколько взрывов техногенного характера, 4 апреля на том же предприятии в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.

В связи с этим ЧП, по словам Зиничева, в апреле органами прокуратуры была проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, которая нашла 35 нарушений. Предприятие получило предписание по их устранению до 28 августа 2019 года.

Что касается взрывов, произошедших 1 июня, то по информации руководителя МЧС, пострадало 89 человек. При этом 18 человек были направлены в больницу, а 71 медицинская помощь оказана амбулаторно. Было разрушено пять зданий и частично повреждены 54 строения.