Неизвестные украли электронные платы с территории РКК "Энергия"

Электронные платы для космической техники украли в майские праздники с территории Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Сергея Королева. Незаконное проникновение посторонних лиц на ведущее предприятие космической отрасли подтверждено документально. Все материалы об этом переданы в полицию. Сумма ущерба может составлять миллионы.

В РКК "Энергия" опровергли ряд утечек в прессу по этому инциденту, отмечает "Интерфакс". В корпорации не подтвердили состав участников похищения, а также то, что именно было похищено. Ранее СМИ сообщали о том, что с "Энергии" были похищены три мешка электронных плат.

Полиция завершает доследственную проверку по данному инциденту. На месте происшествия сигнализация была установлена только после кражи, добавили в "Роскосмосе".

РКК "Энергия" базируется в подмосковном Королеве. Здесь собирают пилотируемые космические системы — пилотируемые космические корабли "Союз" и грузовые корабли "Прогресс". Также предприятие является головным предприятием по управлению российским сегментом Международной космической станции (МКС).