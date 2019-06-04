Драма в пензенском лесу: мужчина получил пулю в грудь, пытаясь спасти девушку от возлюбленного

Убийством и огнестрельным ранением ноги завершилась поездка на природу возлюбленных в Пензенской области, при этом жертвой разыгравшейся трагедии стал проезжавший мимо водитель, решивший вмещаться в ссору молодых людей. Место происшествия сняли на видео.

Описанные события произошли днем 3 июня в лесополосе близ села Бессоновка. Судя по всему, пара отъехала от дома, чтобы без свидетелей выяснить отношения, но словесные аргументы у 32-летнего мужчины быстро закончились, и он решил доказать свою правоту с помощью охотничьего ружья. Демонстрацией оружия дело не ограничилось — он выстрелил в ногу возлюбленной, когда же вытаскивал ее из машины, рядом остановился автомобиль.

На свою беду в конфликт решил вмешаться проезжавший мимо житель села Грабово, но успел только поинтересоваться "Что происходит?", после чего получил пулю в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Стрелок загрузил тело погибшего в багажник его же машины и отогнал ее с дороги, а сам вернулся на место, усадил в легковушку пострадавшую сожительницу и отвез ее в больницу. Тут его и застали полицейские, которым он поведал о произошедшем.

В ближайшее время суд изберет обвиняемому в убийстве и покушении мужчине меру пресечения.