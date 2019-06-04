Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек

Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.

В распоряжении говорится о том, что такое решение было принято после результатов эпизоотологического расследования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Оно показало, что 23 мая был выявлен случай заболевания бешенством домашнего животного, которое ранее содержалось на территории района Выхино-Жулебино.

В связи с этим принято решение вплоть до 24 июля установить в этом районе карантин, на время которого запрещено проведение здесь выставок собак и кошек.

Кроме того, запрещается торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы этого района Москвы.