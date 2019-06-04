Помпео примерил образ Трампа. Одних разозлил, других напугал

Госсекретарь США Майк Помпео, стараясь перенять всё худшее, что есть в манере поведения своего шефа, так далеко зашёл в своих советах, кому и как надо жить во всех странах, что вывел из равновесия Пекин и запугал Гаагу.

У Вашингтона, похоже, давно уже не осталось вразумительных аргументов, которыми он смог бы объяснить своё желание стать ключевым игроком, диктующим правила игры на европейском энергетическом рынке. Поэтому, глава внешнеполитического ведомства США использует виртуальные образы мифических угроз вместе с ущербной логикой бизнес-планирования, чтобы хоть как-то уговорить европейцев закупать СПГ за океаном.

Давление, которое представители американской администрации оказывают на энергетические власти ЕС сегодня, не имея по настоящему серьёзных инструментов воздействия в этой сфере, может дать некоторое представление о том, как Вашингтон будет диктовать свою волю, если ему удасться поставить Европу в зависимость от поставок энергоносителей из США.

И Трамп и Помпео уже не единожды на всевозможных политических площадках пытались убедить европейцев в том, что они должны поступить вопреки здравому смыслу. Сегодня это случилось в очередной раз.

“Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно”, — заявил Помпео, в интервью RTL, отвечая на вопрос о рисках для европейцев от “Северного потока — 2”.

Другими словами, ссылаясь на одному ему известные “времена конфликтов”, Помпео обвинил Россию в желании с выгодой для себя продавать газ в Европу, а европейцам дал понять, что приобретение газа у России может стараниями американской санкционной машины обойтись им дороже, чем они вправе рассчитывать.

Журналист, правда, был вынужден уточнить, что он имел ввиду под рисками и попытался узнать у Помпео, стоит ли Нидерландам, куда Госсекретарь прибыл на бизнесс-саммит, ждать от США санкционного удара.

Помпео ушёл от ответа, заявив, что Вашингтон не распространяется о санкциях, до их введения.

Во время интервью речь зашла и о китайской корпорации Huawei, которой Вашингтон объявил войну и блокаду. Высказывание Помпео стало очередным эпизодом этой войны. Госсекретарь США дал понять, что сотрудничество властей Нидерландов с китайской корпорацией будет означать, что они могут лишиться поддержки Вашингтона.

“Спецслужбы США не смогут вполне доверять той информации, которая будет поступать из Нидерландов по сетям, которым мы не доверяем”, — заявил Помпео. Нидерланды также не смогут получить от США той информационной поддержки, на которую могли бы рассчитывать, если будут сотрудничать с Huawei, добавил Госсекретарь США.

Не обошлось как всегда без воспоминаний о пресловутой “западной демократии”.

Помпео прямо заявил, что ценности стран с либеральной демократией не разделяют в Пекине, а значит компания Huawei, в совете директоров которой работает трое членов компартии Китая, не может быть ни благонадёжной, ни безопасной.

До тех пор, пока в Пекине у власти те, кто не разделяет западные либерально-демократические ценности, европейским пользователям не стоит рассчитывать на конфиденциальность своих данных, — такая вот логика от Майка Помпео.

Даже такие пассажи в Китае могли бы снести, но Госсекретарь США пошёл дальше.

В день 30-летия событий на площади Тяньаньмэнь Помпео обвинил Китай в строительстве “государственной системы слежки”, в приверженности однопартийной системы власти, в притеснении инакомыслящих и нарушении прав человека.

Всегда демонстративно сдержанный МИД КНР на этот раз не стал сглаживать углы. Китай сделал представление США по поводу высказываний Госсекретаря, что само по себе подняло конфликт на новый уровень, так как в дипломатической практике крайне редко прямой критике подвергается первое лицо внешнеполитического ведомства.

В Пекине назвали заявление Помпео смесью предрассудков и высокомерия, вмешательством во внутреннюю и внешнюю политику Китая, и заверили, что, кто бы ни пытался “поучать и принуждать” китайский народ, его постигнет печальная участь быть выброшенным на свалку истории.