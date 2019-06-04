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4 июня 201919:25

Roland Garros. Гроза помешала Надалю, Федереру и Вавринке

EPA

На втором в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" во вторник, 4 июня, начались решающие матчи мужской части состязаний. Первым место в четверке лучших Открытого чемпионата Франции должен был взять испанец Рафаэль Надаль, который громит японца Кеи Нисикори. Но победу отложила гроза.

Вечер в Париже перестал быть томным, когда над городом и кортами Roland Garros нависли тучи. К тому времени Надаль, который "посеян" в Париже под вторым номером, вел против Нисикори, у которого седьмая позиция, с разгромным счетом 6:1, 6:1, 4:2. Но испанцу пришлоь отложить триумф.

Но если в этой встрече почти все ясно, что в матче двух швейцарцев – Роджера Федерера и Стэна Вавринки, — дело обстояло гораздо серьезней. Игра третьей и 24-й ракеток турнира шла очень ровно и после более чем 3-х часов игры счет был 7:6, 4:6, 7:6, 3:3 в пользу Федерера. Здесь явно ничего еще не ясно, хотя "бумажный" фаворит и ведет по сетам.

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