"Укроборонпром" призвал реформировать военную приемку, иначе армия останется без БТР-4

Производство украинских бронетранспортеров БТР-4 в "Харьковском КБ машиностроения" продолжает простаивать. Военная приемка отказывается пропускать боевые машины в армию. Причина — производитель обязан доказать Министерству обороны, что химический состав финской бронестали, которую использовали при сборке БТР-4, соответствует украинским стандартам.

Абсурдность ситуации еще и в том, что броня марки Miilux Protection соответствует и международным стандартам ISO, и натовскому STANAG. Более того, производитель сам протестировал финскую сталь и доказал ее надежность. Однако пока она не будет отвечать всем требованиям еще советского ГОСТ, написанного 30-40 лет назад, в войска боевые машины не пойдут.

В итоге армия остается без новых БТР-4, а завод еще и получает штрафы за срыв контрактов на поставку бронетехники, а рабочие харьковского КБ вообще могут остаться без зарплаты.

"Укроборонпром" называет приемку "советским рудиментом" и призывает ее реформировать. Сложилась ситуация, говорят производители оружия, когда обороноспособность всей армии зависит от одного человека – начальника ВП. Этой проблеме не первый год, однако никто решать ее до сих пор не собирается.

Украинские оружейники уточняют, что раньше собирали бронемашины из своей стали марки "71". Она ничем не уступала европейским аналогам. Однако единственное предприятие, которое ее выпускала, — "Алчевский металлургический комбинат". Но он находится в ЛНР.

Другие украинские предприятия помогать "оборонке" не спешат, так как выпуск брони для БТР больших денег не приносит. Те заводы, которые все-таки освоили производство стали марки "71", берутся только за большие заказы и работают очень медленно. Ситуация усугубляется еще и тем, что украинские металлурги не закаляют броню. Для этого ее нужно сначала везти на "Лозовский кузнечно-механический завод", что, конечно, повышает цену стали и еще больше тормозит производство боевых машин.