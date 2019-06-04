Подросток без прав отправил "шестерку" под поезд

Трое подростков, один из которых без водительских прав управлял автомобилем, пострадали при столкновении с поездом в Кемеровской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде на станции Забойщик, где столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 и грузовой состав.

За рулем "шестерки" был 17-летний местный житель. Он взял машину у родителей без спроса, не умея ею управлять. При аварии пострадал не только незадачливый "водитель", но и его пассажиры – 12 и 15 лет.