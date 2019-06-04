Япония прекращает поиск разбившегося F-35 и возобновляет полеты этих машин

Поиск боевого самолета пятого поколения F-35 японских воздушных сил самообороны прекращен. Военные смогли обнаружить только крыло, части двигателя и фрагменты черного ящика, но без накопителя информации, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Причины крушения самолета так и неизвестны. Однако в ближайшее время полеты остальных F-35 планируют возобновить.

Напомним, F-35 воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане. Боевая машина упала примерно в 136 километрах от базы в городе Мисава. Пилот погиб.

Впрочем, эта катастрофа не повлияла на решение японских властей купить еще 105 самолетов F-35.