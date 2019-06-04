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4 июня 201921:10 Дмитрий Петров

Совещание у президента: ситуация в Дзержинске и решение проблем обманутых дольщиков

Совещание у президента: ситуация в Дзержинске и решение проблем обманутых дольщиков

В ближайшие пару лет Россия должна избавиться от такого позорного явления, как обманутые дольщики. Этого Владимир Путин потребовал сегодня на совещании с членами правительства. Встреча была посвящена нововведениям в строительной отрасли, но затрагивались и другие вопросы. Так, президент поручил внимательнее разобраться в обстоятельствах ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске.

Совещание с правительством президент начинает с ситуации в Дзержинске Нижегородской области. Взрыв на оборонном заводе 1 июня привел к серьезным последствиям. Как выяснилось, ранее на этом предприятии уже были нарушения.

"Попросил бы Евгения Николаевича Зиничева доложить о ситуации в Дзержинске", — сказал президент.

"Подобная ситуация уже происходила. 4 апреля текущего года в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ на том же предприятии. Было выявлено 35 нарушений. Предприятию вручено предписание по их устранению. Срок устранения был установлен 26 августа 2019 года", — доложил Евгений Зиничев, глава МЧС РФ.

"Как была построена работа по устранению выявленных недостатков?" – уточнил Путин.

"Срок устранения был" – ответил Зиничев.

"Ну понятно, август, вы сказали, я услышал. Но что не делали? Чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва, надо посмотреть это внимательно. Должна быть объективная оценка. И вы в ходе экспертиз помогите правоохранительным органам", — попросил руководитель страны.

В Дзержинске пострадали 116 человек. О том, какая помощь им оказана, докладывает министр здравоохранения Вероника Скворцова: "71 человек получили помощь амбулаторно, 18 госпитализированных, 17 из них в состоянии средней тяжести. Всё есть для оказания медицинской помощи. Ситуация полностью под контролем".

5 зданий разрушены, частично повреждены сотни, нарушено энергоснабжение в домах, где проживают около двух тысяч человек. Устранением последствий с первых же минут после ЧП занялись областные власти.

"Глеб Сергеевич, по вашей линии чего?", — обращается Путин к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

"Всем пациентам, которые были в тяжелом и в состоянии средней тяжести, была оказана материальная помощь. Было восстановлено остекление уже 207 жилых домов, 23 школ, 43 детских садов", — ответил руководитель региона.

"По школам есть что добавить, Татьяна Алексеевна?" – уточнил глава государства.

"Было четыре школы, в которых должен был проходить Единый государственный экзамен. 952 человека сдавали. Все они сдали. Завтра у нас письменный иностранный язык и физика. 142 человека и 245 соответственно будут сдавать. Две школы готовы, там никаких проблем нет", — ответила Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики РФ.

Еще одной темой на встрече с кабинетом министров стал переход на новую систему строительства жилья. Прежде всего это касается такой проблемной отрасли, как долевое строительство. С 1 июля все застройщики должны будут перейти на систему финансирования с так называемыми эскроу-счетами. Это позволит блокировать денежные средства на банковских счетах до полного исполнения застройщиком своих обязательств. Построили и сдали дом — получили деньги дольщиков.

Сегодня в России строится более 123 миллионов квадратных метров жилья. Из них 70% те, что продолжат строительство по старым правилам. Остальные 30% получат проектное финансирование и перейдут на работу с эскроу-счетами.

"Это непростая реформа, но задача — перейти на проектное финансирование с 1 июля 2019 года — всем понятна. Работа налаживается, и мы считаем, что в этом направлении будем идти поступательно", — сообщил Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ.

"Вот вы сказали, будем идти поступательно по пути реформы, это как? И когда этот счастливый момент настанет?" – поинтересовался Путин.

"Всё, что касается тех проектов, которые попали под постановление правительства, они должны закончить данные проекты не более, чем в течение двух лет", — ответил Якушев.

"И вот это соотношение 70 на 30, оно кардинально изменится?" – уточнил президент РФ.

"Конечно. Их не будет, этих проектов", — сообщил министр строительства и ЖКХ.

"Вот я хотел, чтобы вы сказали об этом вслух. Их не будет, вы сказали?", — переспросил Путин.

"Да", — подтвердил Якушев.

Каждый из регионов ведет свою работу по внедрению новой системы. И ее в каком-то смысле можно назвать просветительской.

"Опыта у застройщиков на проектное финансирование — нет. Приходится их учить. Мы попросили банки, чтобы они создавали специальные группы, которые не отказывали, а помогали оформить документы", — рассказал Рустам Миниханов, президент Татарстана.

"Нам же нужно постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые у них возникают между банком и застройщиком. Для этого нужно либо изменить инструкцию Центробанка, либо внести в законодательство банковское какие-то поправки, которые позволяли уполномоченным органам государственной власти в области долевого строительства такой информацией обладать и легально взаимодействовать с банками", — сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы.

"В Сбербанке практически в еженедельном режиме ведется работа с нашими ключевыми застройщиками. Сегодня перед совещанием я обзвонил ряд крупных девелоперов. Все они соответственно удовлетворены коммуникацией с ключевыми банками", — проинформировал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

"Все они удовлетворены, вы сказали?", — переспросил Путин.

"Удовлетворены, да", — ответил Воробьев.

Путин предлагает двигаться дальше, но при необходимости вносить коррективы, чтобы не тормозить процесс, а наоборот, ускорить его и сделать эффективным.

"Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как "обманутый дольщик". Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государство. Но, сделать это нужно необременительным для отрасли способом. С тем чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства. Надо очень внимательно к этому отнестись. Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли с бизнесом строительным. Это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны. Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно", — поставил задачи президент.

Сегодня в Кремле говорили также о подготовке к всероссийскому конкурсу по созданию комфортной городской среды в малых городах. Поступили заявки от 80 городов из 46 субъектов. Они получат федеральную поддержку.

Ну, а Санкт-Петербург и Москва готовятся принимать гостей со всего мира. Совсем скоро там начинается 16-й международный конкурс имени Чайковского и по словам вице-премьера Ольги Голодец, это будет культурное событие планетарного масштаба.

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