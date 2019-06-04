Yankee go home. Почему британцы выгоняют Трампа

В Лондоне проходит масштабная акция протеста. На улицы города вышли, по последним данным, почти 150 тысяч британцев. Они требуют, чтобы Дональд Трамп, прибывший накануне с государственным визитом, покинул их страну. В выражениях лондонцы не стесняются. И Трамп, похоже, принял вызов. О том, как президенту США удаётся ещё больше разозлить принимающую сторону — из Лондона наш собственный корреспондент.

Протесты в Лондоне начались сегодня с появления уже традиционной для визитов Трампа резиновой фигуры американского президента на парламентской площади.

Беби-трамп появлялся здесь и в прошлом году, но сегодня у манифестантов появилась новая игрушка — фигура Трампа, сидящая на золотом унитазе. Образ американского лидера был везде, в том числе и на рулонах туалетной бумаги.

Участникам акции раздавали специальные респираторы от Трампа, а группа инициативных женщин упекла его фигурку в импровизированную тюрьму.

Список претензий у манифестантов был обширным, в центре Лондона собрались около 10 тысяч человек, но Дональд Трамп был от всего надежно огражден.

Лидер оппозиции Джереми Корбин, который вчера демонстративно не пришел на банкет к королеве, сегодня выступал перед участниками митинга. А Трамп сказал, что Корбин на самом деле просил с ним об отдельной встрече, но американскому президент времени для него в итоге не нашел. Трамп не особенно церемонился и с британским премьером. Рассуждая о полномасштабном торговом соглашении между двумя странами после Брексита, он напомнил о том, что Тереза Мэй скоро уходит на покой.

"Я хотел бы поблагодарить вас за вашу прекрасную работу от имени народа Соединенных Штатов. Не знаю, сколько у вас еще времени, но останьтесь на своем посту подольше. Давайте завершим эту сделку", — сказал американский президент.

При этом Трамп, в свойственной ему манере обещает Великобритании фантастически выгодное торговое соглашение, вопрос только для кого? С другой стороны, в американской администрации пытаются понять, а с кем им дальше придется иметь здесь дело. Сейчас 12 кандидатов на пост британского премьера. Любимчику Трампа — бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону встретиться с американским президентом пока не удалось. Вместо него подвели двух действующих министров — Майкла Гоува и Джереми Ханта. Богатый выбор настроил Трампа на несерьезный разговор.

В британской прессе уже приступили к перевариванию деталей этого визита. Вспоминают, как Трамп и принц Чарльз едва не споткнулись об оставленный на их пути горшок, как американский гость нарушил придворный этикет, прихватив королеву за плечо во время банкета, и не признал подаренную Елизавете Второй им же самим фигуру лошади во время прошлогоднего визита.

В Лондоне справедливо задаются вопросом, какие воспоминания сохранит Дональд Трамп о нынешней поездке. И что именно из того, что он обещал, следует воспринимать всерьез. И только постоянный житель резиденции британских премьеров кот Ларри беспечно укрылся под теплым бронированным автомобилем американского президента, безупречно определив, на чьей стороне в этой ситуации по-настоящему хорошо.