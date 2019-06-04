Цифровая кража XXI века: москвич стал бомжом из-за фальшивой электронной подписи
Новый случай мошенничества с недвижимостью с помощью фальшивой электронной подписи зафиксирован в Москве. Владелец квартиры узнал, что стал бомжом, случайно обратившись в МФЦ за документом на парковку. Можно ли в этом случае вернуть жилье? Как защититься от аферистов? И что такое "цифровая гигиена"?
Это цифровая кража XXI века. Владелец московской квартиры решил оформить резидентную парковку для своего нового автомобиля. Но пришел отказ: мол, вы здесь не живете. Оказалось, квартира ему больше не принадлежит. Кто-то подделал цифровую подпись и продал жилплощадь!
Есть надежда, что для Михаила эта история, закончится хорошо. Мошенников уже вычислили, а главное, они не успели перепродать квартиру. Обманутый мужчина даже держал в руках документы.
"На договоре купли-продажи, на акте передачи квартиры и денег стоит просто подделанная подпись — просто без старания подделанная. И все это усилено электронной цифровой подписью, которая была оформлена в Краснодарском крае", — поясняет Михаил Белоусов.
Но если в подделке подписи на бумаге нет ничего нового, то нелегально оформленная цифровая подпись — это уже новый вид преступления. Уникальный код, который дает право совершать сделки, не выходя из-за компьютера, выглядит как обычная флешка. Ее еще называют "токен". Чтобы получить такую, надо со всем набором документов — паспорт, ИНН, СНИЛС — один раз прийти в "Удостоверяющий центр". И потом пользоваться любыми госуслугами. Но хранить ее надо пуще чем пин-код от кредитки!
"Ее нельзя никому передавать, нужно всегда за ней следить, нигде не оставлять пароля. Человек должен понимать, что это ответственность. Это подпись. И она равносильна подписи на бумажном носителе", — подчеркивает Даниил Меркушов.
Подделать такую подпись невозможно — это гарантируют спецслужбы, выдающие сертификат. Обман возможен только когда кто-то от вашего имени получает эту электронную подпись для себя.
"Когда мы участвуем в следственных мероприятиях и помогаем правоохранительным органам, всегда приходим к той точке зрения, что подделка произошла именно в бумажных документах", — подчеркивает эксперт в области электронной подписи Анастасия Лабуцкая.
Получается, мошенник может прийти с поддельным паспортом и оформить электронную подпись за человека, который ничего и не подозревает. Это и есть узкое место, где бумажная бюрократия не поспевает за цифровыми технологиями.
"В текущем моменте мы не можем проверить. Можем проверить ИНН, но не можем проверить подлинность паспорта того гражданина, что принес нам паспорт", — рассказывает удивительный факт президент ассоциации "Разработчики и операторы систем электронных услуг" Юрий Малинин.
Получить доступ к базам паспортов "Удостоверяющие центры" смогут по новому закону "Об электронной подписи", что сейчас разрабатывают в Минкомсвязи. А пока документ не принят, эксперты советуют соблюдать "цифровую гигиену" — беречь свои личные данные. И для надежности можно подать заявление в Росреестр о запрете любых цифровых сделок без личного участия.
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