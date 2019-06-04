Forbes назвал самую богатую певицу и актрису
Мадонну обошли на повороте: теперь не она самая богатая женщина в мире музыки. И сделала это американская певица и актриса Рианна. Ее состояние журнал Forbes оценил в 600 миллионов долларов. У Мадонны только 570 миллионов. Еще больше от лидера отстали Селин Дион с состоянием в 450 миллионов и Бейонсе со своими четырехстами миллионами долларов.
Большую часть своего состояния Рианна заработала благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, сообщает РИА Новости. Эта компания, которую возглавляет миллиардер Бернар Арно, — главный игрок на рынке люксовых товаров. Семья Арно занимает четвертое место в списке Forbes c состоянием 76 миллиардов долларов.
Рианне и LVMH принадлежит косметический бренд Fenty Beauty. Продукция Fenty Beauty появилась в продаже в сентябре 2017 года. За несколько первых недель бренд заработал на продажах порядка сотни миллионов долларов. При этом значительная часть успеха этой косметики основывается на рекламе через Instagram Рианны, на который подписан 71 миллион человек – это больше, чем население Франции или Великобритании.
Певица Рианна также владеет линией нижнего белья Savage X Fenty вместе с американской компанией TechStyle Fashion Group.
Впрочем, бизнес не мешает урожденной Барбадоса Робин Рианне Фенти, а это ее настоящее имя, зарабатывает еще миллионы долларов на своих выступлениях и продаже музыкальных альбомов. Все-таки пять премий "Грэмми" тоже чего-нибудь стоят.
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