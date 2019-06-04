Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич возглавил московское "Торпедо"

Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Соглашение со специалистом подписано по схеме "1+1".

В минувшем сезоне Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золотые медали первенства России среди дублирующих составов. А также привлекался к работе в национальной сборной России.

На счету Сергея 489 игр, 41 гол и 16 результативных передач в российской премьер-лиге, а также 127 матчей и восемь голов в футболке сборной России.

Напомним, что новый сезон "Торпедо" начнет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), куда клуб пробился по итогам минувшего сезона в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В зоне "Центр" торпедовцы заняли первое место под руководством Игоря Колыванова.