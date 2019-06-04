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4 июня 201922:24 Евгений Нипот

Поставили крест: компания подписала приговор фильму, ввязавшись в спор с блогером

Поставили крест: компания подписала приговор фильму, ввязавшись в спор с блогером

"Критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии", — написал у себя в соцсетях продюсер Александр Роднянский. Он в числе многих других прокомментировал неоднозначные новости из стана BadComedian или просто Евгения Баженова. Того самого, что прославился на YouTube едкими обзорами российских фильмов как правило, сомнительного качества. А теперь он допускает исчезновение своего канала из интернет-пространства в связи с иском в один миллион рублей от одной из отечественных кинокомпаний. Мол, использовал кадры из их картины в нарушение законодательства. И вот тут уже начинаются разночтения. Вроде бы, суть в авторских правах. Однако сам блогер решил копнуть глубже и упомянул интересы неких "влиятельных людей", после чего, как говорится, понеслось.

Например, все тот же Роднянский сразу заявил о цензуре. А Юрий Дудь репостнул видеообращение Баженова с цитатой о том, что речь — о критике кино, "снятого на наши деньги". Ведут в понятном направлении — к министерству культуры. Дескать, оно-то и устроило BadComedian постоянный прессинг. Есть ли хоть какие-то основания для столь смелых выводов?

Иск от компании "Киноданс" (Kinodanz) вряд ли пойдет на пользу каналу Евгения Баженова. Обзор на фильм "За гранью реальности" обидчивые киномастера хотят удалить. К своей борьбе намерены подключить не только суд, но и администрацию хостинга, которая может начать размахивать топором блокировки.

"Жалобы от "Киноданса", так называемые страйки, дойдут, канал вполне могут удалить. И нужно будет долгое разбирательство с YouTube. Если есть подкрепление судом, то тут тяжелее спорить и велик шанс закрытия канала", — подчеркивает Евгений Баженов.

Вот только претензии, по мнению блогера, оформлены, мягко говоря, странно. В заказанной истцами экспертизе заявлено: мол, в ролике Евгения Баженова превышены объемы цитирования.

"Несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить! – сокрушается видеоблогер. — Ведь, когда, например, цитируют диссертации, можно цитировать от 45 до 15 процентов".

Специалисты уверены, что сравнение диссертации с видеороликом, мягко говоря, некорректно. И ссылаются на гражданский кодекс, где упоминается, что цитирование, например, в критических целях, возможно в Объеме, оправданном целью цитирования. Как видно — понятие размытое.

"Я не могу согласиться – некорректное сравнение. В магистерской работе норма цитирования есть, а в аудиовизуальном — мы не можем ее определить, это нельзя даже сравнивать. Нет рамок, которые это позволяют: десять строк, якобы, цитирование, а 11 – это уже незаконное использование. Есть понятие цитирования. Оно может быть использовано в разумных объемах в любом произведении", — убеждает ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Иван Близнец.

В кинокомпании уверены, что крамольный ролик пошатнул их репутацию. Ущерб оценивают в миллион рублей. Но куда большие проблемы, по словам представителей кинорынка, может принести сам этот скандал. Об этом говорят, например, те, чьи фильмы блогер тоже критиковал.

"У Евгения очень серьезная фан-база в пару миллион человек, она его поддержит. Компания поставила крест на своем следующем фильме, — констатирует кинорежиссер Сарик Андреасян. — И следующий фильм будет бойкотирован только потому, что они ввязались в этот скандал".

Причем участником этого скандала пытаются выставить и Минкульт. Якобы, представители самой компании сказали блогеру, что имеют поддержку на высшем уровне. Правда, в министерстве такие заявления кинопрокатчиков называют голословными.

"Мы поддерживаем продюсеров и в производстве, и в прокате, на фестивалях, но никогда не будем поддерживать их в суде. Мы понимаем, что интернет — невероятная площадка для молодежи. И говорить, что нам неважны или неинтересны кинокритики, или ребята — непрофи, следящие за российскими кинотеатрами, нам, конечно, нельзя. Это очень важно", — подчеркивает глава департамента кинематографии российского министерства культуры Ольга Любимова.

Интересно, что в самой кинокомпании ситуацию никак не комментируют. И пока, судя по всему, идти на мировую с блогером не намерены.

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