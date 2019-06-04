Поставили крест: компания подписала приговор фильму, ввязавшись в спор с блогером
"Критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии", — написал у себя в соцсетях продюсер Александр Роднянский. Он в числе многих других прокомментировал неоднозначные новости из стана BadComedian или просто Евгения Баженова. Того самого, что прославился на YouTube едкими обзорами российских фильмов как правило, сомнительного качества. А теперь он допускает исчезновение своего канала из интернет-пространства в связи с иском в один миллион рублей от одной из отечественных кинокомпаний. Мол, использовал кадры из их картины в нарушение законодательства. И вот тут уже начинаются разночтения. Вроде бы, суть в авторских правах. Однако сам блогер решил копнуть глубже и упомянул интересы неких "влиятельных людей", после чего, как говорится, понеслось.
Например, все тот же Роднянский сразу заявил о цензуре. А Юрий Дудь репостнул видеообращение Баженова с цитатой о том, что речь — о критике кино, "снятого на наши деньги". Ведут в понятном направлении — к министерству культуры. Дескать, оно-то и устроило BadComedian постоянный прессинг. Есть ли хоть какие-то основания для столь смелых выводов?
Иск от компании "Киноданс" (Kinodanz) вряд ли пойдет на пользу каналу Евгения Баженова. Обзор на фильм "За гранью реальности" обидчивые киномастера хотят удалить. К своей борьбе намерены подключить не только суд, но и администрацию хостинга, которая может начать размахивать топором блокировки.
"Жалобы от "Киноданса", так называемые страйки, дойдут, канал вполне могут удалить. И нужно будет долгое разбирательство с YouTube. Если есть подкрепление судом, то тут тяжелее спорить и велик шанс закрытия канала", — подчеркивает Евгений Баженов.
Вот только претензии, по мнению блогера, оформлены, мягко говоря, странно. В заказанной истцами экспертизе заявлено: мол, в ролике Евгения Баженова превышены объемы цитирования.
"Несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить! – сокрушается видеоблогер. — Ведь, когда, например, цитируют диссертации, можно цитировать от 45 до 15 процентов".
Специалисты уверены, что сравнение диссертации с видеороликом, мягко говоря, некорректно. И ссылаются на гражданский кодекс, где упоминается, что цитирование, например, в критических целях, возможно в Объеме, оправданном целью цитирования. Как видно — понятие размытое.
"Я не могу согласиться – некорректное сравнение. В магистерской работе норма цитирования есть, а в аудиовизуальном — мы не можем ее определить, это нельзя даже сравнивать. Нет рамок, которые это позволяют: десять строк, якобы, цитирование, а 11 – это уже незаконное использование. Есть понятие цитирования. Оно может быть использовано в разумных объемах в любом произведении", — убеждает ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности Иван Близнец.
В кинокомпании уверены, что крамольный ролик пошатнул их репутацию. Ущерб оценивают в миллион рублей. Но куда большие проблемы, по словам представителей кинорынка, может принести сам этот скандал. Об этом говорят, например, те, чьи фильмы блогер тоже критиковал.
"У Евгения очень серьезная фан-база в пару миллион человек, она его поддержит. Компания поставила крест на своем следующем фильме, — констатирует кинорежиссер Сарик Андреасян. — И следующий фильм будет бойкотирован только потому, что они ввязались в этот скандал".
Причем участником этого скандала пытаются выставить и Минкульт. Якобы, представители самой компании сказали блогеру, что имеют поддержку на высшем уровне. Правда, в министерстве такие заявления кинопрокатчиков называют голословными.
"Мы поддерживаем продюсеров и в производстве, и в прокате, на фестивалях, но никогда не будем поддерживать их в суде. Мы понимаем, что интернет — невероятная площадка для молодежи. И говорить, что нам неважны или неинтересны кинокритики, или ребята — непрофи, следящие за российскими кинотеатрами, нам, конечно, нельзя. Это очень важно", — подчеркивает глава департамента кинематографии российского министерства культуры Ольга Любимова.
Интересно, что в самой кинокомпании ситуацию никак не комментируют. И пока, судя по всему, идти на мировую с блогером не намерены.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержание убийц спецназовца сняли на видео
- Пассажирка рассказала о ЧП на борту самолета
- Андрею Аршавину запретили выезд за границу
- Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100
- Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка
Самое читаемое
-
Последние минуты жизни разнимавшего драку спецназовца сняли на видео
- Убийство в Раменском: экс-глава района или его любовница могли кому-то перейти дорогу
- Арестована мать, бросившая своих детей в хостеле
- Водитель и пассажир внедорожника жестоко избили мужчину в Подмосковье. Видео
- Юный спортсмен умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки
- Новости об антимонопольных расследованиях обвалили IT-корпорации США
- Топ-10 лучших университетов России в 2019 году
- США обвинили Китай в искажении причин срыва торговых переговоров
- Почему emerging markets игнорируют эскалацию торговой войны США и Китая?
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Путин потребовал решить проблему обманутых дольщиков
- Зеленскому устроили смотрины в Брюсселе
- Почему британцы выгоняют Трампа
Вести-Москва
-
В Орехово-Зуеве инспектор ДПС спас из горящей квартиры ребенка и инвалида
- Потоп в Химках: жители готовят резиновые сапоги и обращение в администрацию
- Шатер вместо поликлиники: диспансеризацию теперь можно пройти прямо в парках
- Участники мотопробега Пекин - Санкт-Петербург доехали до Москвы
- Семилетнему ребенку из Тамбовской области помогли исполнить мечту
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео