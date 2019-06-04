После убийства мальчика на Украине потребовали отставки руководства МВД

Более сотни человек собрались вечером возле здания МВД Украины на митинг с требованием наказать полицейских, которых обвиняют в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Как передает ТАСС, жители города оставляют цветы и игрушки у входа в ведомство, а также требуют, кроме проведения справедливого расследования, немедленной отставки руководства полиции.

В ответ министр МВД Украины Арсен Арсен Аваков и руководитель полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой убитого ребенка. В ходе разговора Аваков заверил родственников убитого мальчика, что возьмет на контроль расследование этого резонансного дела.

В свою очередь Князев сообщил, что все сотрудники управления полиции по Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Он также пообещал, что ведомства предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны мальчика.

Как сообщает РИА Новости, 4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца лейтенанта Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровца, чьи действия привели к смерти ребенка.

Пятилетний Кирилл Тлявов 31 мая получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе своего дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Позднее он скончался в больнице Киева.

По предварительным данным, виновниками его гибели стали сотрудники полиции Приходько и Петровец, которые в пьяном виде неподалеку стреляли из боевого оружия по банкам.

Преступление вызвало на Украине широкий общественный резонанс. Президент страны Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы виновные понесли справедливое наказание, а ряд депутатов Верховной рады потребовали явиться в парламент для отчета почти все руководство силовых структур, а также главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.